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خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في أعمال قمة العشرين

خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في أعمال قمة العشرين
http://almnatiq.net/?p=1053425

أعلن الديوان الملكي اليوم الأحد، رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، على أن يُشارك من خلال الاتصال المرئي.

 

وأوضح أن ذلك جاء تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين من دولة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية يومي 24 و 25 / 3 / 1443هـ .

 

ونوه إلى أن المملكة تبدي تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة، كما تؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.

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