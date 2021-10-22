في ورشة عمل.. زراعة الجوف تُعدد مزايا السياحة الزراعية والريفية (صور)

المناطق ـ الجوف:

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف، ورشة عمل عن السياحة الزراعية والريفية نحو استثمار واعد ومتنوع، وذلك على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، بحضور عدد من المستثمرين من رجال وسيدات الأعمال، والمزارعين والمهتمين بقطاع السياحة الزراعية بالمنطقة.

واستعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، الميز النسبية للمنطقة، وأهمية الاستفادة منها في برامج السياحة الزراعية والريفية بالمنطقة.

وتطرق إلى أبرز الأرقام حول الثروة الزراعية بالجوف وعددالحيازات الزراعية التي تتجاوز 11 ألف حيازة، وأكثر من 24 ألف نشاط زراعي.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية ريفنا راضي الفريدي، عرضًا تفصيليًا عن الاستثمار في السياحة الزراعية والريفية وبرامج الدعم، ونماذج من الاستثمارات السياحة الزراعية في مختلف مناطق المملكة وبعض الدول الأجنبية.