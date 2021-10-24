“توكلنا” يوضح 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول

أوضح تطبيق “توكلنا”، خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم -، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وجاءت الخطوات كالتالي:
-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.
-بعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
-تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق
-تحديد الوقت والتاريخ
-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم
-الموافقة على الإقرار، ومن ثم إمكان استعراض التصريح
#تطبيق_توكلنا: طريقة إصدار تصريح زيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.#تصاريح_العمرة_في_توكلنا #واس_عام pic.twitter.com/WV7jnA86Op
— واس العام (@SPAregions) October 24, 2021
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