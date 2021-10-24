احدث الأخبار

كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الباحة يبحث خطط السياحة المستقبلية بالمنطقة
منطقة الباحة
 هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد.. “الصحة” تجيب
أبرز المواد
 مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية يوفر أكثر من 130 فرصة عمل
منطقة القصيم
 محافظ الأحساء يفتتح معرض أسبوع المهنة في جامعة الملك فيصل
المنطقة الشرقية
 إذاعة جدة تحصد “الفضية” من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس
أبرز المواد
 إغلاق قاعات أفراح بمكة لعملها دون تراخيص
منطقة مكة المكرمة
 في ورشة عمل.. زراعة الجوف تُعدد مزايا السياحة الزراعية والريفية (صور)
منطقة الجوف
 “توكلنا” يوضح 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول
أبرز المواد
 الرياض في المقدمة.. تسجيل 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير الرياض: استراتيجية الاستدامة ستكون صانعة للاستثمار وخالقة للوظائف
أبرز المواد
كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح

كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
أمير الباحة يبحث خطط السياحة المستقبلية بالمنطقة

أمير الباحة يبحث خطط السياحة المستقبلية بالمنطقة

منطقة الباحة
هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد.. “الصحة” تجيب

هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد.. “الصحة” تجيب

أبرز المواد

“توكلنا” يوضح 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول

“توكلنا” يوضح 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول
http://almnatiq.net/?p=1053437
محررو المناطق

أوضح تطبيق “توكلنا”، خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم -، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وجاءت الخطوات كالتالي:

-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

-بعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

-تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق

-تحديد الوقت والتاريخ

-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم

-الموافقة على الإقرار، ومن ثم إمكان استعراض التصريح

 

روابط ذات صلة

“الحج والعمرة” تلغي الـ15 يوما بين العمرتين لحجز موعد جديد

“الحج والعمرة” تلغي الـ15 يوما بين العمرتين لحجز موعد جديد
توضيح جديد لـ”توكلنا”: “الهوية الوطنية” إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط

توضيح جديد لـ”توكلنا”: “الهوية الوطنية” إثبات رسمي لدى رجال الأمن فقط
رفع أجهزة القياس الحراري الموجودة بمداخل المسجد النبوي (صور)

رفع أجهزة القياس الحراري الموجودة بمداخل المسجد النبوي (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*