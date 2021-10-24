“توكلنا” يوضح 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول

محررو المناطق

أوضح تطبيق “توكلنا”، خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم -، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وجاءت الخطوات كالتالي:

-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

-بعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

-تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق

-تحديد الوقت والتاريخ

-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم

-الموافقة على الإقرار، ومن ثم إمكان استعراض التصريح