إذاعة جدة تحصد “الفضية” من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

محررو المناطق

حققت إذاعة جدة fm تقدما كبيرا في المهرجان العربي الواحد والعشرين للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) في العاصمة التونسية تونس، حيث احتلت المركز الثاني وحصلت الميدالية الفضية.

يأتي ذلك بعدما نجح برنامج “شباب الرؤية” في حصد الجائزة وذلك عن فئة برامج الشباب (تجارب نجاح) التي تعتمد على نماذج النجاح لدى الشباب فيما يخص بعض المشاريع على مختلف مستوياتها (محلية وعالمية).

يشار إلى أن برنامج “شباب الرؤية” من إعداد وتقديم مصطفى بخش ويشاركه في التقديم روان عاشور، كما شارك بصوته في تقديم تقرير البرنامج ماجد الثبيتي والإخراج كان لمحمد علي موسى.