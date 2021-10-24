محافظ الأحساء يفتتح معرض أسبوع المهنة في جامعة الملك فيصل

المناطق ـ الشرقية:

افتتح الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم الأحد، معرض وفعاليات أسبوع المهنة الذي تنظمه جامعة الملك فيصل خلال الفترة من 18 إلى 22 ربيع الأول الجاري، تحت شعار “نحو مستقبل مهني واعد”.

وتتضمن الفعاليات، معرض متنوع لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية والبرامج التدريبية.

وتجول محافظ الأحساء في المعرض واستمع إلى شرح عن الفعالية وأهدافها والمشاركين فيها، كما رعى توقيع اتفاقية بين الجامعة و”هدف” لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلبة المتوقع تخرجهم، كما كرم الراعيين والداعمين للمناسبة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذه الفعالية تهدف إلى إتاحة التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، والباحثين عن العمل، وإتاحة الفرص للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم.