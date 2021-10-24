مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية يوفر أكثر من 130 فرصة عمل

المناطق ـ القصيم:

وفر مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية، أكثر من 130 فرصة عمل للشباب والفتيات داخل أروقته وفعالياته المتعددة، المقامة بالحديقة العامة بمركز الشيحية.

ويجرى تنظيم المهرجان، من قبل بلدية البكيرية وبالتعاون مع الجمعية الزراعية التعاونية بمركز الشيحية.

ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان فرص العمل للشباب والفتيات ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال برامج ومناشط المهرجان.

وشملت فرص العمل الحراسات الأمنية والتنظيمية داخل المهرجان، وألعاب الأطفال الهوائية والكهربائية والمائية.