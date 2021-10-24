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مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية يوفر أكثر من 130 فرصة عمل

مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية يوفر أكثر من 130 فرصة عمل

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مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية يوفر أكثر من 130 فرصة عمل

مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية يوفر أكثر من 130 فرصة عمل
http://almnatiq.net/?p=1053458
المناطق ـ القصيم:

وفر مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية، أكثر من 130 فرصة عمل للشباب والفتيات داخل أروقته وفعالياته المتعددة، المقامة بالحديقة العامة بمركز الشيحية.

ويجرى تنظيم المهرجان، من قبل بلدية البكيرية وبالتعاون مع الجمعية الزراعية التعاونية بمركز الشيحية.

ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان فرص العمل للشباب والفتيات ليستفيدوا من أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال برامج ومناشط المهرجان.

وشملت فرص العمل الحراسات الأمنية والتنظيمية داخل المهرجان، وألعاب الأطفال الهوائية والكهربائية والمائية.

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