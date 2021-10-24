هل يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا في يوم واحد.. “الصحة” تجيب

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية في يوم واحد.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، إنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحان في يوم واحد.

وأوضح العبدالعالي أن الجرعة التنشيطية متاحة لجميع فئات المجتمع لمن تجاوزت أعمارهم 18 سنة.

وأشار إلى أن جائحة كورونا ما زالت موجودة، مشيرًا إلى أن تخفيف الإجراءات في المملكة هو أحد مكاسب الالتزام.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن عودة الحياة الطبيعية لا تعني نهاية جائحة كورونا.، مشيرًا إلى أن المملكة حققت مكاسب وخففت الإجراءات ولم تقم بإلغائها؛ فالجائحة مستمرة ولم تنته.