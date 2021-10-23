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أمير الباحة يبحث خطط السياحة المستقبلية بالمنطقة

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أمير الباحة يبحث خطط السياحة المستقبلية بالمنطقة

أمير الباحة يبحث خطط السياحة المستقبلية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1053472
المناطق ـ الباحة:

استعرض اجتماع بين الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق، خطط وزارة السياحة المستقبلية لمنطقة الباحة وتحديد عدد من المواقع السياحية والاستثمارية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.

 

وأكد أمير الباحة، أن المنطقة تمثل البوابة المثلى لجذب السياح من دول العالم، مشيرًا إلى الآثار التي تعود لعمق التاريخ مع وجود عدد كبير من المواقع الأثرية بالإضافة إلى الأجواء المميزة طوال العام وانعكاسها على الإنتاج الزراعي لتصبح المنطقة أحد سلال غذاء المملكة.

 

وبين أن المنطقة مهيئة لتكون وجهة سياحية مستدامة طوال العام، وذلك توافقا مع الميز النسبية التي تجعلها منطقة سياحية وزراعية وتعدينية وذات كنوز تراثية وارتباط إنسانها بالتقارب مع الثقافات المتعددة، وتميزها بالفنون القديمة والحديثة اضافة إلى استقبالها لزيارات الرحالة الدوليين إليها على مدار السنة.

 

وتطرق الأمير حسام بن سعود إلى الملفات والمزايا التي تحرص القيادة الرشيدة على إبرازها ودعمها للإسهام في الجذب السياحي دولياً ووضع منطقة سياحية كالباحة على خارطة الجذب السياحي من مختلف الدول.

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