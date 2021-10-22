أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

محررو المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، العقيد محمد بن عبدالله الزهراني بمناسبة تكليفه مُديراً للسجون بالمنطقة.

وهنأه بمناسبة تكليفه بمهامه الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد لتقديم المزيد من الأعمال والجهود التي ترتقي بمستوى قطاع السجون .

ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، مشيدًا بدور الإصلاحيات في المملكة في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعة.

من جهته، ثمن العقيد الزهراني المتابعة المُستمرة من سمو أمير المنطقة لأعمال وجهود إدارة السجون بالمنطقة، سائلاً الله التوفيق والنجاح.