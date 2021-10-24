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كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح

كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير السجون المكلف بالمنطقة

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كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح

كيف تُجدد رخصة القيادة غير المدون عليها تاريخ انتهاء؟.. “المرور” يوضح
http://almnatiq.net/?p=1053484
محررو المناطق

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مدى الحاجة لاستلام رخصة السير في حال تجديدها أم الاكتفاء بالرخصة الحالية السارية.

وجاء توضيح “المرور”، في رده على استفسار من أحد الأشخاص عن إمكانية الإبقاء على رخصة السير غير المدون عليها تاريخ الانتهاء رغم تجديدها.

وبيّن المرور، أنه إذا كانت رخصة السير بدون تاريخ انتهاء، يكتفى بتجديدها في أبشر.

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