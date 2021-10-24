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الموارد البشرية تكشف تفاصيل جديدة حول قرارات توطين التسويق والمهن المساندة

الموارد البشرية تكشف تفاصيل جديدة حول قرارات توطين التسويق والمهن المساندة
http://almnatiq.net/?p=1053489

اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد من القرارات بهدف دعم توطين العديد من المهن، كما كشفت عن ممكنات قرار توطين مهن التسويق وتشمل وظائف مدير التسويق واختصاصي التسويق ومدير الدعاية والعلاقات العامة وخبير مبيعات تسويق ومصمم دعاية وإعلان ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر”، منشور “إنفوجراف”، أوضحت من خلالها أهم المستهدفات من قرار توطين المهن المسانمهن التسويق.

ممكنات توطين مهن التسويق

وأو ضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك 6 ممكنات لقرار توطين مهن التسويق المساندة تتمثل في التالي:

1 – دعم الأجور حتى 50%.

2 – تدريب الباحثين عن عمل.

3 – بدل المواصلات من وإلى العمل (وصول).

4 – بدل الانتقال من مدينة أو منطقة إلى أى مدينة أو منطقة أخرى.

5 – بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات (قرة).

6 – بدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نسبة توطين المهن المشمولة بالقرار توطين مهن التسويق تصل في المرحلة الأولى إلى 30%، موضحة أن القرار يبدأ سريانه من تاريخ 07/10/1443 هـ الموافق 08/05،2022 م.

قرار توطين مهن التسويق

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، كان قد أصدر اليوم الأحد، قرارًا لتوطين مهن التسويق، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الإلكتروين الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة، «استكمالا لبرامج التوطين أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني».

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددةً على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

توطين المهن المساندة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأهداف المتوقعة من قرار توطين المهن الإدارية المساندة وتشمل مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.

وشاركت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف”، استعرضت من خلاله أبرز الأهداف من قرار توطين المهن المساندة.

أهداف قرار توطين المهن المساندة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نسبة توطين المهن المشمولة بالقرار تصل إلى 100%، موضحة أن القرار يبدأ سريانه من تاريخ 07/10/1443 هـ الموافق 08/05،2022م.

وبينّت وزارة الموارد البشرية، أن القرار يستهدف تحقيق عدد من الفص الوظيفية تصل إلى نحو 20 ألف فرصة عمل براتب 5000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون فقًا للحد الأدنى للأجور لاحتساب نسب التوطين.

واستعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممكنات لقرار توطين المهن الإدارية المساندة تتمثل في التالي:

– دعم الأجور حتى 50%

– تدريب الباحثين عن عمل

– بدل المواصلات من وإلى العمل (وصول)

– بدل الانتقال من مدينة أو منطقة إلى أى مدينة أو منطقة أخرى

– بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهاة (قرة)

– بدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، كان قد أصدر اليوم الأحد، قرارًا لتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، في تغريدة، “استكمالا لبرامج التوطين أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني”.

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددةً على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

 

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