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ضمن منافسات الدوري.. الاتفاق يهزم النصر ويعمق جراحه

ضمن منافسات الدوري.. الاتفاق يهزم النصر ويعمق جراحه
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محررو المناطق

فاز فريق الاتفاق على نظيره النصر خلال المباراة التي جمعتهما على ملعبه “مرسول بارك”، في ختام لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتل النصر بتلك الخسارة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

وخرج فريق الاتفاق من معاناته في جدول المسابقة حيث كان يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري، ليصعد إلى المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

وحاول فريق النصر مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام نظيره الهلال، لكن انتفاضة الاتفاق حرمته من ذلك.

ولعب النصر المباراة بتشكيل مكون من “نواف العقيدي، وسلطان الغنام وعبدالإله العمري ومحمد قاسم وفونيس موري، وسامي النجعي وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم، وأندرسون تاليسكا وعبدالرزاق حمدالله، وماشاريبوف”.

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