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شرطة عسير تضبط شخصين لمحاولتهما سرقة صراف آلي لأحد البنوك

شرطة عسير تضبط شخصين لمحاولتهما سرقة صراف آلي لأحد البنوك

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شرطة عسير تضبط شخصين لمحاولتهما سرقة صراف آلي لأحد البنوك

شرطة عسير تضبط شخصين لمحاولتهما سرقة صراف آلي لأحد البنوك
http://almnatiq.net/?p=1053520
محررو المناطق

ألقت قوات الشرطة بمنطقة عسير القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخصين، مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، وجرى إيقافهما واتّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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