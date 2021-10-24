ليفربول يقسو على مانشستر يونايتد بخماسية.. وهاتريك لصلاح

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اكتسح فريق ليفربول، منافسه مانشستر يونايتد، بخماسية نظيفة، على ملعب أولد ترافورد، في قمة لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ونجح ليفربول في التسجيل مبكرا حيث سجل كيتا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة قبل أن يعزز جوتا تقدم الريدز في الدقيقة 13، وجاء دور النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 38، قبل أن يعود في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، اكتمل “هاتريك” محمد صلاح، مسجلا الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 50، ليسيطر الريدز على مجريات المباراة.

وشهدت الدقيقة 60 من عمر المباراة طرد نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ليزيد من معاناة فريقه في ديربي الشمال.

وبهذه النتيجة قفز ليفربول إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة، على بعد نقطة واحدة من المتصدر تشيلسي الذي يحمل في رصيده 22 نقطة.

وعلى الرغم من أن لقاءات ديربي الشمال الغربي بين مانشستر وليفربول بالندية والمنافسة دائما، إلى أن ليفربول نجح في الفوز وكسر قاعدة التعادل، حيث سيطر التعادل 6 مرات في آخر 10 لقاءات بين الفريقين بالدوري الإنجليزي، وفاز ليفربول 3 مرات، وانتصر اليونايتد في لقاء وحيد.

ويعود آخر لقاء بين الفريقين إلى مايو 2021، في لقاء الدور الثاني للموسم الماضي، وفاز حينها ليفربول 4-2، في مباراة شهدت تألق المصري محمد صلاح وسجل الهدف الرابع بالدقيقة 90.