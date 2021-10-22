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التقديم عبر “جدارة”.. وظائف شاغرة في إمارة المدينة المنورة

التقديم عبر “جدارة”.. وظائف شاغرة في إمارة المدينة المنورة

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التقديم عبر “جدارة”.. وظائف شاغرة في إمارة المدينة المنورة

التقديم عبر “جدارة”.. وظائف شاغرة في إمارة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1053554
محررو المناطق

كشفت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها للعديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتفصيلاً، أوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف “جدارة” ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 ربيع الأول 1443 هـ الساعة 8:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11:59 مساءً، مضيفة أن الوظائف تشمل مدقق شؤون موظفين وأمين مكتبة ومدقق حسابات مساعد.

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