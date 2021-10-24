تعرف على الدول الأكثر تلوثًا في العالم.. ودور المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية (فيديو)

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على الرغم من أن المملكة المنتج الأكبر للنفط في العالم بمتوسط 9 ملايين برميل يوميًا، إلا أنها لا تعد ضمن الدول العربية الأكثر تلوثا.

وتعد الصين أمريكا البرازيل وإندونيسيا واليابان من أكثر الدول الأكثر تلوثا في العالم، ومنذ الخمسينات جاءت أمريكا والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا ضمن الدول الأكثر تلوثًا في العالم، وتتصدر الصين بفارق كبير الدول الأعلى في عدد الوفيات بسبب التلوث.

والمملكة المنتج الأكبر للنفط إلا أنها لا تسهم بالتلوث سوى بنسبة لا تتجاوز الـ 2 %، وعلى الرغم من ذلك أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 %، وزراعة 10 مليارات شجرة في مختلف مناطق المملكة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 %.

وأبرز مشروعات تحقيق هذه المبادرة هو مشروع إنتاج 50 % من الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة، ومشروعات رفع تحويل النفايات إلى 94 %.