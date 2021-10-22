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مصادرة طن ونصف من الحلويات في مركبة مخالفة بوادي الدواسر

مصادرة طن ونصف من الحلويات في مركبة مخالفة بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=1053581
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

تمكن مراقبو بلدية مٌحافظة وادي الدواسر، اليوم، من ضبط مركبة مُخالفة تحمل طن ونصف الطن من الحلويات، أثناء قيام قائدها بمحاولة بيع وتسويق الحمولة بطرق عشوائية ودون توفر أدنى الاشتراطات الصحية للمركبة . 

وأوضح رئيس البلدية صالح بن جري السليس أن مراقبي البلدية، تمكنوا من ضبط المركبة التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة لبقاء الحلويات صالحة للاستهلاك، حيث تم الكشف على حمولتها  وتبين أنها تحمل كمية من الحلويات ، وجرى مصادرة كامل الحمولة ، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على المركبة وإعداد محضر بالواقعة ، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الخاصة بتنفيذ الشروط المطلوبة بوسائل نقل المواد الغذائية. 

وأشار السليس إلى أن البلدية مُستمرة في نشاطها الرقابي، حيث تقوم الفرق الرقابية بالبلدية بمتابعة مثل تلك المخالفات والتأكد من سلامة كل ما يعرض، حرصاً على تقديم المواد الغذائية السليمة ، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات

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