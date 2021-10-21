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وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية هندوراس

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية هندوراس
http://almnatiq.net/?p=1053601
المناطق- واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمل والتنسيق المشترك بما ينقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يهم البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.

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