لقطات توثّق استهداف التحالف لآليات مليشيا الحوثي بالكسارة

محررو المناطق

وثّقت لقطات نشرها تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيات الحوثية بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.