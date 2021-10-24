لقطات توثّق استهداف التحالف لآليات مليشيا الحوثي بالكسارة

وثّقت لقطات نشرها تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيات الحوثية بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.
#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.#واس_عام pic.twitter.com/SaOjaf0tGk
— واس العام (@SPAregions) October 24, 2021
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