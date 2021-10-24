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لقطات توثّق استهداف التحالف لآليات مليشيا الحوثي بالكسارة

لقطات توثّق استهداف التحالف لآليات مليشيا الحوثي بالكسارة

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لقطات توثّق استهداف التحالف لآليات مليشيا الحوثي بالكسارة

لقطات توثّق استهداف التحالف لآليات مليشيا الحوثي بالكسارة
http://almnatiq.net/?p=1053610
محررو المناطق

وثّقت لقطات نشرها تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيات الحوثية بالجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.

 

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