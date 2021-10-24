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هل تسجيل دروس الفصل الافتراضي مخالفة يعاقب عليها النظام؟.. التعليم توضح

هل تسجيل دروس الفصل الافتراضي مخالفة يعاقب عليها النظام؟.. التعليم توضح
http://almnatiq.net/?p=1053625
محررو المناطق

أطلقت وزارة التعليم تحذيرًا مهمًا لمنسوبي التعليم والطلاب بشأن تسجيل أو تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي، مؤكدة أن التصوير أو التسجيل ونشره في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من المخالفات الرقمية التي يعاقب عليها النظام.

وشددت الوزارة، على ضرورة عدم إساءة استخدام أنظمتها الإلكترونية بما قد يؤثر على أدائها أو مستوى أمانها أو الاستفادة منها، داعية إلى البعد عن إثارة الفتنة والتشهير بالمدارس أو بأي من منسوبيها.

كما دعت إلى اتباع تعاليم وآداب الشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف الوطنية السائدة، والابتعاد عن التنمر الإلكتروني، أو نشر أي صور أو وسائط غير لائقة، بما في ذلك صورة العرض الخاصة بالمستخدم أو الصور أو الوسائط التي تحفز على العنصرية أو الطائفية أو القبلية، وكذلك القذف والتشهير واللمز وانتقاص الآخرين.

وبحسب دليل السلوك الرقمي لمنصة مدرستي، الذي تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي ونشره في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.

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