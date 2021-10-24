برابط التقديم.. وظائف شاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

محررو المناطق

طرحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدة مجالات.

ولفتت إلى أن الوظائف المتوفرة متاحة للمواطنين والمواطنات للعمل في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وتضمنت قائمة الوظائف المطروحة “وظيفة مساعد محاسب، ووظيفة إخصائي تسويق، وإخصائي تخاطب، ووظيفة إخصائي إحصاء، ووظيفة إخصائي فيزياء طبية، وإخصائي جودة”.

وحثت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الراغبين في التقديم على الظائف الشاغرة المعلن عنها ممن تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الوظائف من خلال الدخول على بوابتها الإلكترونية، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي: https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/?trigger=jb_loc_list&jb_loc_list=sa&page=1