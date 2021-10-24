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“الأرصاد”: سحب رعدية على هذه المناطق.. وضباب خلال الصباح الباكر

“الأرصاد”: سحب رعدية على هذه المناطق.. وضباب خلال الصباح الباكر

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“الأرصاد”: سحب رعدية على هذه المناطق.. وضباب خلال الصباح الباكر

“الأرصاد”: سحب رعدية على هذه المناطق.. وضباب خلال الصباح الباكر
http://almnatiq.net/?p=1053681
المناطق- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18-38 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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