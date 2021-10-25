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الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل

الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل

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الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل

الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تحتفي باليوم العالمي لالتهاب المفاصل
http://almnatiq.net/?p=1053691

دشنت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم فعاليات توعوية وأنشطة رياضية تزامنا مع احتفاء المملكة باليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يصادف في كل عام الـ 12 من أكتوبر للتوعية بأهمية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية المناعية خاصة التهاب المفاصل الرثياني ( الروماتويد).

وتضمنت الفعاليات التي تُقام تحت شعار “لا تتأخر تواصل معنا “، ندوات تثقيفية ومحاضرات افتراضية عبر منصة زووم واستشارات طبية على انستجرام الجمعية من خلال عرض فيلم توعوي عن التهابات المفاصل والأمراض الروماتيزمية وروماتيزم الأطفال ولقاح كوفيد لمرضى الروماتيزم وعلاجه والعلاج الطبيعي لمرضى الروماتويد، وكذلك تقديم استشارات مجانية مع أخصائي واستشاري أمراض روماتيزمية وأخصائي علاج طبيعي وتغذية.

يشار إلى أن الفعاليات التوعوية لليوم العالمي لالتهاب المفاصل تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وتثقيفهم بمرض التهاب المفاصل وأيضاً لما لها من أهمية في وقت أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكل خطراً على صحة الفرد والمجتمع وسبب في الإعاقة لا سمح الله إذا تأخر التشخيص والعلاج.

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