الإطاحة بـ 6 مواطنين بعد سطوهم على محل تجاري في ينبع تحت تهديد السلاح

محررو المناطق:

ألقت شرطة مكة القبض على ستة أشخاص، إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية (6) أشخاص ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي، والقبض عليهم.

وأضاف المتحدث: وهم مواطنون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.