القبض على مقيم سرق 45000 ريال من محل تجاري بالمدينة المنورة

المناطق- واس:

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على على مقيم من الجنسية الباكستانية، سرق خزنة أحد المحال التجارية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، سرقها من خزنة أحد المحال التجارية.

وأضاف: جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.