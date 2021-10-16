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التعليم: تصوير ونشر ما يحدث بالفصول الافتراضية مخالفة رقمية

التعليم: تصوير ونشر ما يحدث بالفصول الافتراضية مخالفة رقمية
http://almnatiq.net/?p=1053706
محررو المناطق:

كشفت وزارة التعليم، أن إساءة استخدام أنظمتها الإلكترونية بما يؤثر على أدائها أو مستوى أمانها أو مدى استفادة الآخرين منها، يعد من الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.

وطالبت الوزارة، في دليل السلوك الرقمي لمنصة مدرستي، والذي اعتمدته الوزارة أخيراً مستهدفة من خلاله الوصول بتعليماته إلى شريحة طلاب مدارس التعليم العام وأولياء أمورهم، بالبعد عن إثارة الفتنة والتشهير بالمدرسة أو بأي من منسوبيها، وإلا سيكون صاحب هذا الفعل عرضة للعقوبة الموجبة قانونا.

ونص الدليل على ضرورة اتباع تعاليم وآداب الشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف الوطنية السائدة، مؤكدا في الوقت ذاته على الابتعاد عن التنمر الإلكتروني وفي حالة تعرض أحد لذلك فعليه مخاطبة إدارة المدرسة أو التوجه للقنوات الرسمية الحكومية لاتخاذ اللازم.

كما نبه الدليل على عدم نشر أي صور أو وسائط غير لائقة، بما في ذلك صورة العرض الخاصة بالمستخدم أو الصور أو الوسائط التي تحفز على العنصرية أو الطائفية أو القبلية، وأيضا القذف والتشهير واللمز وانتقاص الآخرين، إذ يعد كل ذلك من الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبة قانونيًا.

وبحسب دليل السلوك الرقمي، يمنع تسجيل أو تصوير ما يحدث داخل الفصل الافتراضي ونشره في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك من المخالفات الرقمية التي يعاقب عليها النظام.

 

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