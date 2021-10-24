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أكثر من 642 ألف مستفيد من خدمات “تأكد” في القصيم

أكثر من 642 ألف مستفيد من خدمات “تأكد” في القصيم

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أكثر من 642 ألف مستفيد من خدمات “تأكد” في القصيم

أكثر من 642 ألف مستفيد من خدمات “تأكد” في القصيم
http://almnatiq.net/?p=1053746
المناطق- واس:

قدّمت مراكز “تأكد” في القصيم خدماتها لـ 642453 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من تطبيق (صحتي)، كما أن مراكز ( تأكد) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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