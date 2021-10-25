احتجاجات شعبية في السودان بعد اعتقال عدد من مسؤولي الحكومة (فيديو)

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر خروج العشرات من السودانيين في مظاهرات تنديداً بحملة الاعتقالات التي شهدتها الحكومة السودانية اليوم الاثنين.

ويظهر المقطع مجموعة من السودانيين وهم يتظاهرون في إحدى المدن السودانية ، حيث قاموا بالغناء والتصفيق للتعبير عن اعتراضهم لوضع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.

و أعلن الفريق أول بالجيش السوداني والعضو بمجلس السيادة السوداني ، حنفي عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد “عبد الله” في مقابلة مع قناة “العربية” أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.

على جانب آخر ، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.، كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.

تمدد لمظاهر الاحتجاج الشعبية ضد الانقلاب العسكري في #السودان (خاص التراسودان) pic.twitter.com/QqkYhnvth7 — Ultra Sudan | ألترا سودان (@UltraSudan) October 25, 2021