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السودان.. إغلاق شوارع رئيسية في العاصمة الخرطوم رفضاً لتحرك الجيش (فيديو)

السودان.. إغلاق شوارع رئيسية في العاصمة الخرطوم رفضاً لتحرك الجيش (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1053751

أغلق محتجون  عدة شوارع رئيسية في منطقة شرق النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم احتجاجاً على سلسلة الاعتقالات التي شهدتها البلاد اليوم الاثنين، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.

و أعلن الفريق أول بالجيش السوداني والعضو بمجلس السيادة السوداني ، حنفي عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد “عبد الله” في مقابلة مع قناة “العربية” أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي، مشيراً إلى  أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.

على جانب آخر ، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.، كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.

 

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