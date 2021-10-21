لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 63

المناطق- واس:

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ63، اليوم ، عبر الاتصال المرئي، وذلك تحضيراً للاجتماع الرابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، كما اطلع الاجتماع على مستجدات الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.

واختتم الاجتماع بتوصيات مرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والتي تم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.