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“المدينة المنورة” تعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

“المدينة المنورة” تعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

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“المدينة المنورة” تعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة

“المدينة المنورة” تعلن عن مشروع استثماري لإنشاء 285 وحدة للخدمات في المرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=1053760
المناطق- واس:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح مشروع إنشاء وصيانة وتشغيل 66 مبنى خدمات في المرافق العامة بالمدينة المنورة، كفرصة استثمارية للقطاع الخاص، وفق ضوابط وتصاميم تراعي متطلبات المشهد الحضري.

ويهدف المشروع الذي يشمل تشييد 285 وحدة دورة مياه، و44 كشك استثماري، و 44 جهاز بيع ذاتي، وتطوير تجربة استخدام المرافق العامة، ورفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق عوائد استثمارية تعزّز كفاءة الإنفاق.

وبيّنت الأمانة أن تصميم المشروع يركّز على استدامة المواد والتركيبات، لضمان سهولة الصيانة والحفاظ على الموارد، وتحقيق المظهر الجمالي في التصميم.

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