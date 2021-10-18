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“أمانة جدة” تواصل إزالة عقارات مركز ساحة القطار وغليل

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“أمانة جدة” تواصل إزالة عقارات مركز ساحة القطار وغليل

“أمانة جدة” تواصل إزالة عقارات مركز ساحة القطار وغليل
http://almnatiq.net/?p=1053786
محررو المناطق:

باشرت أمانة جدة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات بمركز ساحة القطار، تمهيدًا لتطوير هذه المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة، وذلك ضمن أعمال تطوير جدة التاريخية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن أمانة جدة بدأت إجراءات نزع ملكيات العقارات الواقعة ضمن الشوارع المراد توسعتها بأحياء غليل وبترومين “الكرنتينا” قبل 8 سنوات (2014) في مرحلتها الأولى، والتي تعد من الأحياء العشوائية، وتتضمن نحو 800 عقار، بما فيها 99 عقارًا في المرحلة الأولى.

وشهدت المرحلة الثانية إزالة أكثر من 356 عقارًا لصالح تنفيذ مشروع فتح وتحسين نفاذية شوارع حيي غليل وبترومين.

وصنفت منطقة البلد كواحدة من أهم المناطق التاريخية العالمية من قِبل منظمة اليونسكو عام 2014، وتقع المنطقة في قلب جدة وتضم أكثر من 650 مبنى تاريخيًا يعود تاريخها لمئات السنين.

شارك في حملة الإزالات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي كانت متواجدة لرصد الأسر التي تسكن حي غليل وبترومين ودراسة حالتهم وتوفير سكن بديل لهم.

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