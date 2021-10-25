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أول تعليق من وزيرة الخارجية السودانية حول تحرك الجيش اليوم (فيديو)

أول تعليق من وزيرة الخارجية السودانية حول تحرك الجيش اليوم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1053788
محررو المناطق

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي للعربية، إنه يمكن التوصل لحل جذري للاحتقان السياسي في السودان عبر الحوار.

وأضافت أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك  لن يقبل الإملاءات لإقالة حكومته، موضحة أنه يجب  أن نحذر الجميع من إراقة قطرة واحدة من دماء الشعب السوداني.

و أعلن الفريق أول بالجيش السوداني والعضو بمجلس السيادة السوداني ، حنفي عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد “عبد الله” في مقابلة مع قناة “العربية” أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي، مشيراً إلى  أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.

على جانب آخر ، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.، كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.

 

 

 

 

 

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