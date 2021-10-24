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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1053790
المناطق- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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