بالأسماء.. تعرّف على وزراء الحكومة السودانية المعتقلين لدي قوات الأمن

تمكنت قوات عسكرية سودانية من القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

وطالت حملة الاعتقالات والي الخرطوم أيمن نمر، وعددا من السياسيين بينهم عضوا لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، وفق وكالة “رويترز”.

واقحمت قوة عسكرية سودانية منزل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح، وألقت القبض عليه، كما ضبطت المستشار ياسر عرمان، إضافة إلى اعتقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم.