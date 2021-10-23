أسعار الذهب اليوم في المملكة.. عيار 21 يسجل 190 ريالا

محررو المناطق:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا طفيفا، بتعاملات اليوم، الإثنين، إلى نحو 217.14 ريال، مقارنة بسعر 216.05 ريال، أمس الأحد.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق، إلى نحو 190 ريالا، وذلك مقارنة بسعر 189.05 ريال، أمس.

وفي مستهل تعاملات الإثنين، سجل سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 162.85 ريال، بعدما سجل أمس الأحد نحو 162.04 ريال.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.66، مقارنة بسعر 126.03 ريال أمس.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب، ارتفاعاً إلى نحو 6757.50 ريال، مقارنة بسعر أمس 6720 ريالا. كما زاد سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم الإثنين، إلى نحو 1519.97 ريال، وذلك مقارنة بسعر 1512.37 ريالات، أمس الأحد.