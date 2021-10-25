لحظة اعتقال مسؤولين سودانيين بواسطة قوات عسكرية (صور)

نشرت قناة ” العربية مجموعة من الصور تظهر لحظة اعتقال مسؤولين سودانيين بواسطة قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة

وأعلنت وزارة الإعلام السودانية، أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عدداً من العاملين، وفق “رويترز”.

ويأتي ذلك مع ارتفاع قائمة المعتقلين في السودان من وزراء ومسؤولين رفيعين في الحكومة ومجلس السيادة، وعدد من الأحزاب.

وكان التلفزيون الرسمي السوداني بدأ ببث أغانٍ وطنية، فيما ذكرت وزارة الإعلام أن الوزراء والسياسيين المعتقلين تم نقلهم إلى أماكن غير معلومة.