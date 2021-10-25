بيان عاجل من الجامعة العربية بشأن أحداث السودان

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Sudanese demonstrators raise national flags as they take part in a protest in the city of Khartoum Bahri, the northern twin city of the capital, to demand the government's transition to civilian rule, on October 21, 2021. - Supporters of Sudan's transitional government took to the streets of the capital today as rival demonstrators kept up a sit-in demanding a return to military rule. The mainstream faction backs the transition to civilian rule, while supporters of the breakaway faction are demanding the military take over. (Photo by AFP)
http://almnatiq.net/?p=1053820
محررو المناطق

أعربت الجامعة العربية عن “قلقها” من التطورات في السودان وتدعو إلى الالتزام بالمرحلة الانتقالية.

و أعلن الفريق أول بالجيش السوداني والعضو بمجلس السيادة السوداني ، حنفي عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد “عبد الله” في مقابلة مع قناة “العربية” أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي، مشيراً إلى  أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.

على جانب آخر ، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.، كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.

 

 

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