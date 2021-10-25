شهود عيان: الجيش السوداني يستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

أظهر مقطع فيديو متداول استخدام الجيش السوداني الرصاص لتفريق المتظاهرين الراغبين في اقتحام مقر قيادة الجيش السوداني.

ويوضح المقطع المتداول، سوداني يتحدث عن إطلاق الجيش الرصاص نحو المتظاهرين الرافضين لانقلاب الجيش على حكومة عبد الله حمدوك واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين.

كما يبين المقطع سماع دوي إطلاق وابل من الرصاص ، بينما يؤكد صاحب المقطع أن هناك إصابات بليغة وسط المتظاهرين نتيجة استخدام الذخيرة الحية.

ولفت إلى أن المتظاهرين تمكنوا من اقتحام وعبور الأسلاك الشائكة حول مقر القيادة ، مما دفع الجيش لاستخدام الرصاص الحي واسقط مصابين.

و أعلن الفريق أول بالجيش السوداني والعضو بمجلس السيادة السوداني ، حنفي عبدالله، اليوم الاثنين أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد.

وأكد “عبد الله” في مقابلة مع قناة “العربية” أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.

على جانب آخر ، أشارت مصادر محلية للعربية بأن البرهان سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، ويرجح أن يعلن فيها حالة الطوارئ.، كما لفتت إلى احتمال تعليق العمل بالوثيقة الدستورية، حتى هدوء الأوضاع في البلاد.