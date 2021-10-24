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“الشرقية” تقيم محاضره توعويه لسرطان الثدي بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي

“الشرقية” تقيم محاضره توعويه لسرطان الثدي بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي

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“الشرقية” تقيم محاضره توعويه لسرطان الثدي بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي

“الشرقية” تقيم محاضره توعويه لسرطان الثدي بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي
http://almnatiq.net/?p=1053835
المناطق- الشرقية:

أقامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التواصل الداخلي ومشاركة إدارة المشاركة المجتمعية محاضرة توعوية لأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي قدمتها الدكتورة نور النعيمي مديرة مركز مي الجبر للكشف المبكر عن أورام الثدي، تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.

وتناولت الدكتورة النعيمي من خلال محاضرتها عدد من المحاور ومن أهمها: مراحل سرطان الثدي، طرق الوقاية من المرض، التحكم في المرض والكشف المبكر وأهميته، كما أشارت الدكتورة أن الاكتشاف المبكر لهذا المرض يعطي المصاب خيارات أكثر للعلاج ويؤدي إلى ارتفاع معدل الشفاء الكامل بإذن الله بمعدل ٩٧%.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتورة نور النعيمي مديرة مركز مي الجبر للكشف المبكر عن أورام الثدي من قبل مديرة إدارة التواصل الداخلي بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذة أماني الفريدي، وذلك نظير مشاركتهم وتفعيل البرنامج التوعوي بمقر أمانة المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التواصل بدأت منذ مطلع أكتوبر الحالي بنشر الرسائل التوعوية بسرطان الثدي لمنسوبات الأمانة، بالإضافة إلى نشر رابط إلكتروني بهدف التسجيل والتشجيع على أهمية الكشف المبكر.

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