أمانة جدة تنفذ مشاريع لتطوير شبكة الطرق بأكثر من 1.2 مليار ريال

المناطق- مكة المركمة:

أبرزت أمانة محافظة جدة عددا من مشاريع تطوير شبكة الطرق الحضرية والبالغة تكلفتها الإجمالية أكثر من 1.2 مليار ريال، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن مشاريع تطوير شبكة الطرق الحضرية الجاري تنفيذها شملت مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع طريق المدينة والذي تتجاوز تكلفته الـ 240 مليون ريال، وتخطت نسبة إنجازه حاجز الـ 90%، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت إكمال مشروع تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد بتكلفة بلغت أكثر من 92 مليون ريال، وسيضاف المشروعان إلى منظومة الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

وأشار البقمي إلى أن أعمال تحسين الطرق تضمنت 15 مشروعا في أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 868 مليون ريال، وجاء من أبرزها إنشاء طرق في أحياء جنوب جدة ضمن المرحلة الأولى، وكذلك تأهيل وتطوير عدد من المحاور والطرق الرئيسة جنوب وشمال ووسط المحافظة، بالإضافة لمشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق الأحياء، وكذلك مشاريع سفلتة شوارع الأحياء العشوائية.

كما تضمنت المشاريع جهود تحسين المشهد الحضري حيث شرعت الأمانة في تنفيذ مشروعين لمعالجة مظاهر التشوه البصري في الطرق والتي تستهدف أعمال الصيانة للمحاور والطرق الرئيسة وشوارع الأحياء المجاورة مشتملة على إصلاح عيوب الطبقات الأسفلتية أو الترابية وطبقات الأساس والأرصفة وأعمال الدهان الأرضي.