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“تعليم الجوف” تتسلم 4 مشاريع تعليمية بقيمة 25 مليون ريال

“تعليم الجوف” تتسلم 4 مشاريع تعليمية بقيمة 25 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1053851
سكاكا – الإعلام التربوي:

تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أربعة مشاريع تعليمية بقيمة 25 مليون ريال، وذلك ضمن خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الإدارة تعمل وفق خطة زمنية دقيقة للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك تحقيقاً لأهداف مستقبلية وحرصاً على إيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة تحتوي على تجهيزات مدرسية عالية الجودة.

وقال: “للمباني الحديثة دوراً مهماً في التحفيز على التعلم وتحسين نواتجه، وتوفير أجواء مناسبة لممارسة الأنشطة والبرامج التربوية والتعليمية المتنوعة، والتي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي سليمان بن إبراهيم العويضة، أن الإدارة استملت أربعة مشاريع تعليمية حسب النموذج الحديث بالفصول الدراسية والتجهيزات المدرسية ومراكز مصادر التعلم ومرافق للخدمات من معامل مختبرية وتقنية وصالات رياضية، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 25 مليون ريال، وتستوعب 1500 طالب وطالبة، وهي: مشروع تعليمي خصص لمدرسة الرابعة المتوسطة بسكاكا، مشروع تعليمي خصص لمدرسة الخامسة الثانوية بسكاكا، مشروع تعليمي خصص لمدرسة أحد الثانوية بسكاكا، مشروع تعليمي خصص لمدارس الرابعة الثانوية والخامسة الثانوية بطبرجل.

 

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