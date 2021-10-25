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نقابة أطباء السودان تعلن إضراباً عاماً في كافة المستشفيات

نقابة أطباء السودان تعلن إضراباً عاماً في كافة المستشفيات
http://almnatiq.net/?p=1053863
محررو المناطق

أعلنت نقابة أطباء السودان عن الدخول في إضرابا عاما في كافة المستشفيات عدا الحالات الطارئة والانسحاب من كل المستشفيات العسكرية.

 

على جانب آخر ، أكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه يدعو الشعب للتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية.

 

وأوضح في اتصال مع العربية،  أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحاً في الخرطوم، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان غير معروف، مؤكدا أن الأخير لن يخضع لأي ضغوط من أجل الاعتراف بالانقلاب الحاصل، وفق تعبيره.

 

كما رأى أن الجانب العسكري استغل الأزمات للقيام بالانقلاب، معتبرا أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان يقوده.

 

ولفت إلى أن الانقلاب حدث رغم الاتفاق بين البرهان وحمدوك أمس الأحد بحضور مبعوث أميركا، إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان ، كذلك، كشف أن رئيس الحكومة رفض طلب حل الحكومة خلال لقائه رئيس مجلس السيادة.

 

إلى ذلك، أشار إلى أن المؤسسة العسكرية لا تريد أن تفي بالتزاماتها بتسليم السلطة وأكد أن المكون العسكري رفض الجلوس مع عدد من ممثلي الجانب المدني، في حين شدد على أن الأطراف المدنية كانت على استعداد للجلوس والتفاوض مع العسكريين.

 

 

 

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