رئيس “حقوق الإنسان”: 33% من الإصلاحات الحقوقية في المملكة للنساء

محررو المناطق:

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، على وجود انخفاض كبير ببلاغات العنف وقضايا الطلاق والحضانة والنفقة، مشيرا إلى إقرار المملكة لأكثر من 90 إصلاحًا في مجال حقوق الإنسان من ضمنها 30 إصلاحًا حقوقيًا مرتبطة مباشرة بحقوق المرأة والأسرة.

وقال العواد، خلال حديثه في الجلسة الأولى لمنتدى الأسرة السعودية 2021، إن هناك عدة برامج لدعم الأسرة كبرنامج ذوي الإعاقة والمرأة وكبار السن، عملنا بجهد لمراكز العنف في تلبية متطلباتها مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبها، كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، أن المجلس عمل من خلال الشراكة مع عدد من الجهات على كثير من الخطوات ومنها الإرشاد الأسري، والتوسع في دعم أول 1000 يوم في حياة الطفل، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل الإجراءات والتشريعات، إضافة إلى دعم النظرة الشاملة لتمكين المرأة بما يشمل دورها في الأسرة ودورها في الاقتصاد.

وأشارت “التويجري”، إلى أن القادم هو الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأسرة، وهي قائمة على ركائز واضحة تغطي كافة احتياجات، الأسرة، وهي مثلها مثل كل استراتيجية تعنى بتنفيذ هذه الخطوات بأهداف واضحة ومؤشرات أداء ومبادرات تشترك في تنفيذها العديد من الجهات.

وأضافت: “منتدى الأسرة السعودية 2021 هو للاستفادة من خبراء ومختصين لدعم هذه المرحلة لرصد التحديات وتمكين الأسرة ويسلط الضوء على التنمية المستدامة للأسرة وفق رؤية 2030 كون العائلة الحاضن الأول للهوية الثقافية وتنمية رأس المال البشري”.