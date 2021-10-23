وزير الطاقة: ليس على “أوبك” حل مشكلة لم تصنعها ولن تغير استراتيجيتها

محررو المناطق:

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن منظمة “أوبك” لن تغير استراتيجيتها، وليس عليها حل مشكلة لم تصنعها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا بد من وجود ضابط للأسواق، ويجب أن يعي الجميع ما قامت به “أوبك” لأجل تحقيق ذلك.

وأوضح الأمير عبدالعزيز، في مقابلة شاملة مع قناة الشرق على هامش منتدى “مبادرة السعودية الخضراء”، أن المنتدى سيعقد سنويا لضمان أن نخضع للمساءلة في تنفيذ مبادرات حماية البيئة، وتغير المناخ، ويجب أن نتأكد أن الآخرين سيتعرضون للمساءلة أيضا، بما يلزمون أنفسهم به في هذا الإطار.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن النقص الذي تشهده الأسواق في إمدادات الغاز نتيجة السياسات التي اتُخذت سابقا، ومنها التوقف عن إنتاج الكهرباء من الغاز. وبناءً على ذلك تراجعت الاستثمارات، مما تسبب بالنقص في أسواق الغاز اليوم.

وبين الأمير عبد العزيز، إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يعني توقف الاستثمار في النفط، فالهدف تقليص الانبعاثات، وليس عدم استخدام النفط.