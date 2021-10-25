السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة والوزراء

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قال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، إن المجلس مستمر في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

 

وأضاف في كلمة لها اليوم الاثنين، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعديل العمل ببعض مواد الدستور.

 

وأشار إلى حل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء، وتجميد لجنة عمل زيادة التمكين، مؤكدا أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد.

 

ولفت “البرهان” إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، والالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا.

 

وشدد على مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

 

 

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