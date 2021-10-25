احدث الأخبار

السودان.. البرهان يعلن عن حكومة كفاءات لتسيير الدولة حتى 2023
أبرز المواد
 السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة والوزراء
أبرز المواد
 في خطاب للشعب السوداني.. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الطاقة: ليس على “أوبك” حل مشكلة لم تصنعها ولن تغير استراتيجيتها
أبرز المواد
 استشاري: هذه العوامل تؤثر على تخطيط جهد القلب
أبرز المواد
 نقابة أطباء السودان تعلن إضراباً عاماً في كافة المستشفيات
دولي
 رئيس “حقوق الإنسان”: 33% من الإصلاحات الحقوقية في المملكة للنساء
أبرز المواد
 “تعليم الجوف” تتسلم 4 مشاريع تعليمية بقيمة 25 مليون ريال
أبرز المواد
 بلدية رأس تنورة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار
أبرز المواد
 “الشرقية”: طرح 153 فرصة استثمارية بمختلف مدن ومحافظات الأمانة
أبرز المواد
 مدير مكتب “حمدوك” يطالب السودانيين بالتظاهر ضد الجيش
أبرز المواد
 بموافقة ولي العهد.. الإخلاء الطبي يستقطب 80 خريجاً من “علوم الطيران”
أبرز المواد
السودان.. البرهان يعلن عن حكومة كفاءات لتسيير الدولة حتى 2023

السودان.. البرهان يعلن عن حكومة كفاءات لتسيير الدولة حتى 2023

أبرز المواد
السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة والوزراء

السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة والوزراء

أبرز المواد
في خطاب للشعب السوداني.. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة (فيديو)

في خطاب للشعب السوداني.. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة (فيديو)

أبرز المواد
وزير الطاقة: ليس على “أوبك” حل مشكلة لم تصنعها ولن تغير استراتيجيتها

وزير الطاقة: ليس على “أوبك” حل مشكلة لم تصنعها ولن تغير استراتيجيتها

أبرز المواد

السودان.. البرهان يعلن عن حكومة كفاءات لتسيير الدولة حتى 2023

السودان.. البرهان يعلن عن حكومة كفاءات لتسيير الدولة حتى 2023
http://almnatiq.net/?p=1053899

قال الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، إن المجلس مستمر في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وأضاف في كلمة لها اليوم الاثنين، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتعديل العمل ببعض مواد الدستور ،و تشكيل حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.

 

وأشار إلى حل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء، وتجميد لجنة عمل زيادة التمكين، مؤكدا أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد.

 

ولفت “البرهان” إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، والالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا.

 

وشدد على مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

 

 

روابط ذات صلة

السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة والوزراء

السودان.. البرهان يعلن حل مجلس السيادة والوزراء
في خطاب للشعب السوداني.. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة (فيديو)

في خطاب للشعب السوداني.. البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي الوزراء والسيادة (فيديو)
نقابة أطباء السودان تعلن إضراباً عاماً في كافة المستشفيات

نقابة أطباء السودان تعلن إضراباً عاماً في كافة المستشفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*