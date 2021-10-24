هل تتذكرون واقعة مهاجمة كلاب ضالة لطفل في تبوك؟.. تفاصيل جديدة بشأن وضعه الصحي

محررو المناطق

كشف خال الطفل “علي” الذي هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة في منطقة تبوك، تفاصيل الواقعة التي نالت اهتمام كبير من قبل المتابعين على موقع “تويتر”.

وقال أحمد البلوي خال الطفل “علي” لـ”العربية.نت ” إن ابن أخته البالغ من العمر 10 سنوات، خرج بعد منتصف الليل، لرمي النفايات في حاوية تقع بالقرب من منزلنا، إلا أنه فوجئ بكلاب تختبئ خلف كومة رمال، فهاجمته بشراسة ونهشت جسمه”.

وأضاف: “كنت جالساً في فناء منزلي، وما هي إلا لحظات حتى سمعت صرخات علي مستنجداً بنا لإنقاذه، فهرعت على الفور مسرعاً، وحين حاولت إنقاذه هاجمتني مجموعة من الكلاب، لكنني استطعت حمله والهروب إلى المنزل”.

وأوضح أن الطفل أصيب بعدة جروح في يده ورجله جراء عضات الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه أكد أنه لا يزال يعيش حالة رعب وخوف.