عقوبات بحق 10 مواطنين و7 مقيمين “أشعلوا النار” في منتزه السودة

محررو المناطق:

وجه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بتنفيذ قرار يقضي بإيقاع عقوبات وغرامات مالية بحق 10 مواطنين و7 مقيمين، ارتكبوا مخالفة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المنتزهات الوطنية، بمتنزه السودة، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لمخالفي نظام البيئة.

وأهابت إمارة العسير، بالالتزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة، وتفعيل الجانب التوعوي لأفراد المجتمع والمحافظة على المكتسبات البيئية الوطنية. كذلك الابتعاد عن إشعار النار خلال التنزه لما يسببه من حوادث الحرائق، وضرورة المحافظة على المواقع والمتنزهات كافة التي تشكلت منها طبيعة عسير وكانت ركيزة في بناء استراتيجية تطوير المنطقة.