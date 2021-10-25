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مصادر: اجتماع لقيادات الجيش والأمن السوداني عقب بيان “البرهان”

مصادر: اجتماع لقيادات الجيش والأمن السوداني عقب بيان “البرهان”

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مصادر: اجتماع لقيادات الجيش والأمن السوداني عقب بيان “البرهان”

مصادر: اجتماع لقيادات الجيش والأمن السوداني عقب بيان “البرهان”
http://almnatiq.net/?p=1053955
محررو المناطق

كشفت مصادر مطلعة لموقع” العربية ” عن اجتماع لقيادات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع في السودان ، وذلك عقب بيان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقال الفريق عبد الفتاح البرهان إن المجلس مستمر في عملية الانتقال الديمقراطي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وأضاف في كلمة لها اليوم الاثنين، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد ، وتعديل العمل ببعض مواد الدستور ،و تشكيل حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023

وأشار إلى حل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء ، وتجميد لجنة عمل زيادة التمكين، مؤكدا أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد.

ولفت “البرهان” إلى أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان، والالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا ، مشددا  على مواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.

كما أعلن “البرهان” إعفاء الولاة في مختلف أنحاء السودان ، مشدداً على أن ما يمر به السودان بات خطرا حقيقيا.

 

 

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